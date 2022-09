Ci sono alcune novità sulle quali dobbiamo soffermarci oggi 21 settembre, a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 16.1, chiamato ad introdurre nuove funzioni del pacchetto software che ha visto la luce la scorsa settimana. Oltre ad archiviare una volta per tutte specifiche problematiche segnalate dal pubblico di recente. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto quali siano le prospettive a medio termine per il pubblico Apple. Anche per quanto concerne la storia della percentuale della batteria nuovamente mostrata a bordo di alcuni iPhone.

Come migliorano le indicazioni sulla batteria migliorate con iOS 16.1 beta 2: novità verso l’aggiornamento

Altamente probabile che l’aggiornamento iOS 16.1 arrivi in un secondo momento rispetto a quello che abbiamo trattato ieri con altro pezzo, chiamato a risolvere alcune problematiche più o meno urgenti. Insomma, Apple non può permettersi di attendere metà ottobre circa per mettersi alle spalle anomalie venute a galla nell’ultima settimana. Come tutti sanno, il colosso di Cupertino ha aggiunto la percentuale della batteria all’icona della batteria nella barra di stato sugli iPhone, almeno per quanto riguarda quelli dotati di Face ID. Attraverso l’aggiornamento iOS 16.1 beta 2, dovrebbe essere migliorata la funzione per mostrare un’indicazione visiva più chiara del livello di carica.

La stessa beta, poi, ha aggiornato il carattere utilizzato per l’icona della batteria, aumentando leggermente le dimensioni. Aggiungiamo il fatto che l’indicatore della batteria nella barra di stato fino ad oggi ha mostrato sì la percentuale, ma il livello della batteria ci ha restituito una sorta di icona sempre statica e piena.

L’obiettivo dell’aggiornamento iOS 16.1 con la beta 2, sotto questo punto di vista, è chiaro. Apple vuole fornire una chiara indicazione del livello di carica quando si tocca il display di ‌iPhone‌ senza sbloccare il dispositivo. Avete già tesato il tutto?

