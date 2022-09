Buone notizie per tutti coloro che hanno avuto modo di riscontrare problemi tramite l’ultimo aggiornamento iOS 16, soprattutto tra i possessori del nuovo iPhone 14 Pro. Al di là delle considerazione che sono state fatte sulla durata della batteria per i device dopo il download, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo, ci sono numerosi bug trapelati qua e là che in un modo o nell’altro devono essere affronti dai tecnici. Ebbene sì, ora abbiamo la certezza che Apple abbia preso atto della situazione, con tanto di rimedi in arrivo per tutto.

Chiarimenti sulla data per il nuovo aggiornamento iOS 16 dopo i recenti problemi segnalati

Senza girarci troppo intorno, abbiamo finalmente dei riscontri più concreti sulla data per il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16, in seguito agli ultimi problemi registrati da tanti utenti in giro per il mondo. Come molti sanno, l’upgrade diffuso di recente include la possibilità di imbattersi nell’autorizzazione di un utente prima di accedere agli appunti del proprio iPhone. Il fine è quello di incollare il testo da altre app, ma a quanto pare l’avviso in questione appare più volte del dovuto.

Un bug che, come riportato da MacRumors, verrà affrontato a stretto giro da Apple. Citando un’altra fonte, secondo un approfondimento di Wall Street Journal, fonti interne hanno dichiarato che l’azienda intende affrontare questo problema in un aggiornamento software che verrà rilasciato la prossima settimana. Inutile dire che l’upgrade sarà importante anche per archiviare tanti piccoli bug che sono venuti a galla con l’iPhone 14 Pro negli ultimi giorni. Tra anomalie al GPS e alla fotocamera, effettivamente urge un intervento.

Apple non ha fornito un numero di versione per il prossimo aggiornamento iOS 16, ma sarà probabilmente etichettato con iOS 16.0.2. A voi come va?