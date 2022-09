Manca ancora qualche mese alla presentazione del Samsung Galaxy S23, al punto che vengono avanzate ipotesi quasi ogni giorno sulla serie, come riportato tramite altro articolo, ma oggi ci soni voci addirittura proiettate sul Samsung Galaxy S24. A tal proposito, tocca focalizzarsi sulla storia della connessione Wi-Fi 7, visto che le ultime voci ci dicono che il primo smartphone dotato di Wi-Fi 7 uscirà entro la seconda metà del 2024. Possibile un’apparizione con determinati device nello scorcio iniziale di quell’anno, secondo quanto raccolto nelle ultime ore.

Voci insistenti sull’esordio dello standard Wi-Fi 7 a bordo del Samsung Galaxy S24 nel 2024

A detta di SamMobile, è possibile che Apple rimanga con il Wi-Fi 6 ancora per qualche anni e salti del tutto il Wi-Fi 6E. Secondo la fonte, non a caso, sarà proprio Samsung, in particolare il Samsung Galaxy S24, ad essere tra i primi smartphone a disporre del Wi-Fi 7. Un valore aggiunto non di poco conto che potrebbe essere assicurato al pubblico nel giro di un anno e mezzo, visti gli evidenti passi in avanti che sono attesi con questa tecnologia in termini di velocità di connessione. Fermo restando che dal produttore coreano al momento non siano arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

ARTICOLI CORRELATI

Quale sarebbe eventualmente il vantaggio competitivo per il Samsung Galaxy S24? Il Wi-Fi 7 sarebbe in grado di utilizzare Canali a 300 MHz con il supporto della tecnologia di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) 4K. Quest’ultima farebbe il differenza, in quanto avrebbe il compito di fornire velocità fino a 2,4 volte superiori rispetto a Wi-Fi 6 con lo stesso numero di antenne.

In particolare, secondo Wi-Fi Alliance il nuovo standard Wi-Fi 7 dovrebbe fornire velocità pari ad almeno 30 Gbps, forse raggiungendo il limite di 40 Gbps. Insomma, il passo in avanti per il Samsung Galaxy S24 sarebbe notevole sotto questo punto di vista.

Continua a leggere su optimagazine.com