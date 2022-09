Emergono in queste ore le prime informazioni importanti, a proposito dei biglietti di Milan-Juventus, visto che entrambe le tifoserie negli ultimi giorni si sono poste dei quesiti in merito. Come stanno le cose e quali fasi dobbiamo prendere in considerazione stamane? A pochi giorni di distanza dai primi annunci relativi a Chelsea-Milan, come vi abbiamo riportato con altro articolo, occorre capire cosa ci aspetti con il probabile sold out di San Siro. Complice l’enorme seguito per la compagine bianconera, infatti, ci sono pochi dubbi sul tutto esaurito per quell’appuntamento.

Cosa sappiamo al momento sui biglietti di Milan-Juventus ad ottobre: San Siro verso il sold out

Il presupposto dal quale partire a proposito dei biglietti di Milan-Juventus ad ottobre riguarda il fatto che i rossoneri partano da una quota abbonati molto elevata. Con oltre 40.000 tessere sottoscritte, infatti, non ci sono grandi possibilità nel trovare ticket disponibili i residui posti. Anche perché circa 5.000 biglietti sono destinati al settore ospiti ed anche quelli andranno esauriti in poche ore. Detto questo, occorre approfondire la doppia fase della vendita gestita dai campioni d’Italia.

Sostanzialmente, la vendita dei biglietti di Milan-Juventus sarà suddivisa in due fasi. Da un lato, dalle 12 oggi martedì 20 settembre alle 23.59 di mercoledì 21 settembre, tutti gli abbonati rossoneri alla Serie A 2022/23 avranno il diritto di acquistare un biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato. Discorso ovviamente da applicare ai settori disponibili. Allo stesso tempo, resta l’attesa sulla vendita libera, visto che qui il discorso sarà avviato ufficialmente dalle 12 di giovedì 22 settembre e fino ad esaurimento posti.

Insomma, occhi aperti nel caso in cui abbiate deciso di acquistare biglietti di Milan-Juventus in vista delle prossime settimane, considerando il fatto che la disponibilità giovedì durerà pochissimo come potete facilmente immaginare.

