Ci sono alcuni aggiornamenti importanti che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto concerne i biglietti di Chelsea-Milan. La vittoria dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria ed il non scontato pareggio interno dei Blues contro il Salisburgo, infatti, rendere ancora più incerto un girone più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare. Allo stato attuale, dunque, diventa cruciale la partita di Londra dopo la sosta per la nazionali. Ancor più della successiva sfida di San Siro, che abbiamo iniziato a trattare sul nostro magazine con un altro articolo.

Riscontri sui biglietti di Chelsea-Milan e cosa cambia da oggi 15 settembre per i tifosi rossoneri

Per quale motivo vi parlo di svolta a proposito dei biglietti di Chelsea-Milan e di una evidente svolta in atto da oggi 15 settembre? Il settore ospiti, destinato a finire sold out a strettissimo giro, è stato gestito dalla società rossonera in due fasi. La prima è scattata già da qualche giorno, visto che mi riferisco alla vendita riservata agli abbonati. A tal proposito, il Milan ha fatto partire la commercializzazione dei ticket lo scorso venerdì 9 settembre alle ore 12 e fino a mercoledì 14 settembre alle ore 23:59. Insomma, ieri sera si è conclusa quella fase.

La seconda, invece, riguarda la svolta odierna, in quanto ora risultano in vendita gli ultimi biglietti di Chelsea-Milan per il settore ospiti. A conti fatti, l’ultima occasione per i sostenitori rossoneri, viste le stringenti regole che potrebbero rendere poco conveniente l’acquisto di un ticket tra i tifosi locali. Nello specifico, da questo giovedì tocca ai titolari di CRN (Cuore Rossonero), con vendita scattata proprio il 15 settembre alle ore 12, in riferimento agli eventuali posti rimasti disponibili.

Dunque, ultima chiamata per i biglietti di Chelsea-Milan questa mattina in Italia.