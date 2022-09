Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S22. Mi riferisco a quella fetta di utenza che già pregustava la possibilità di poter testare immediatamente l’aggiornamento di settembre ottimizzato sul top di gamma di quest’anno. Per farvela breve, sto parlando dell’upgrade menzionato ieri attraverso un altro articolo, subito dopo i primi avvistamenti in Germania. Vediamo come stanno le cose, grazie ad alcuni riscontri venuti a galla questo venerdì per chi si ritrova con modelli che fanno parte di questa serie.

Pare sia stato fermato l’aggiornamento di settembre sui Samsung Galaxy S22 oggi

Senza girarci troppo intorno, occorre precisare che sia stato bloccato sul nascere l’aggiornamento di settembre e la sua diffusione a bordo dei vari Samsung Galaxy S22 compatibili con il pacchetto software, stando almeno alle prime notizie che sono state condivise da una fonte autorevole oggi come SamMobile. Provando a scendere maggiormente in dettagli, al momento della pubblicazione non sappiamo perché l’azienda abbia ritirato l’aggiornamento per i vari Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus, visto che non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista.

Allo stesso tempo, dando uno sguarda anche a quanto avvenuto in passato, e dovessimo sbilanciarci su quanto avvenuto nel corso delle ultime ore per il Samsung Galaxy S22 distribuito in Europa, è possibile che sia stato riscontrato più di un bug dovuto proprio al pacchetto software. Il nuovo aggiornamento del Galaxy S22 Ultra, in ogni caso, è impostato sulla versione firmware S908BXXU2AVI3, e a conti fatti è ancora attivo qui in Europa.

Aspetto, questo che rende ancora più complessa la lettura della situazione che ha portato al blocco dell’aggiornamento di settembre per alcuni Samsung Galaxy S22. A voi come stanno andando le cose?

