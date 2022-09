Ci sono ulteriori riscontri che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria per i vari iPhone compatibili. A tal proposito, occorre tornare sulla questione che abbiamo iniziato ad analizzare la scorsa settimana con un primo articolo a tema, fermo restando che ogni esperienza utente sia differente e che il trend riportato stamane potrebbe differire rispetto alle sensazioni che avete maturato durante il weekend. Premesso questo, vediamo come stanno le cose allo stato attuale.

Cosa dobbiamo sapere sull’aggiornamento iOS 16 e durata batteria per iPhone in queste ore

Quali sono le informazioni venute a galla fino ad ora sull’aggiornamento iOS 16, in merito alla durata della batteria per iPhone? Emblematica una testimonianza raccolta di recente: “Sul mio iPhone 13 dopo due giorni si è assestata la batteria ed ora dura come prima di iOS 16, perché non ho più doppioni su app foto, premettendo che ho duemila e passa foto io sul cellulare“. Insomma, le sensazioni negative dei giorni scorsi potrebbero essere in qualche modo legate proprio alla funzione che consente all’upgrade in questione di rimuovere le foto duplicate. Con relativi benefici anche per la nostra memoria interna.

Per tutte queste ragioni, avendo completato ormai l’opera che ha comportato un discreto lavoro “nascosto” per l’aggiornamento iOS 16, i livelli dei consumi pare si stiano stabilizzando, in attesa che Apple possa migliorare ulteriormente la situazione. Secondo diversi addetti ai lavori, infatti, il rilascio di iOS 16.1 nel corso delle prossime settimane potrebbe ulteriormente migliorare il quadro generale.

A voi come stanno andando le cose? Avete notato una durata della batteria calata dopo la distribuzione dell’aggiornamento iOS 16? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, aspettando la prossima ufficiale da parte di Apple per il suo pubblico.