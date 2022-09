In molti lamentano problemi iOS 16 con la batteria, con la percentuale di carica pronta a crollare rapidamente durante le ore della giornata, nonostante un utilizzo parsimonioso dei propri dispositivi. A 3 giorni dall’uscita dell’aggiornamento Apple per i melafonini, le testimonianze che vanno in questa direzione non sono per nulla poche e dunque è necessario darne conto.

Sperando che si possa trattare di una fase di normale assestamento post update, intanto va detto che i problemi iOS 16 per la batteria sono realtà per i primi utenti che hanno adeguato il loro telefono al nuovo aggiornamento. Dopo 3 giorni dall’installazione, non pochi sono certi del fatto che la versione software incida e non poco sulla durata della carica. Ci sono svariate testimonianze di utenti che testimoniano quanto segue: diversi punti di percentuale possono scomparire in un soffio solo dopo un paio di minuti di conversazione al telefono, ancora scattando qualche foto, per non parlare della visualizzazione di un video. Proprio per questo motivo, sta capitando a svariati possessori di melafonini aggiornati di dover mettere mano al caricabatteria ben prima della fine della giornata.

I problemi iOS 16 con la batteria si manifestano anche in maniera diversa rispetto a quanto riportato fino a questo momento. In pratica, accade pure che la procedura di ricarica appaia estremamente lenta rispetto al solito. Ne consegue che i disguidi siano molteplici e non certo di poco conto.

I problemi iOS 16 con la batteria, così come raccontati finora, potrebbero ben presto scomparire per un paio di motivi. L’assestamento post update potrebbe fare la sua parte ma, soprattutto, dovrebbe arrivare ben presto un rilascio incrementale risolutivo dei primi bug. Quest’ultimo potrebbe essere tra noi in una manciata di giorni e di certo non oltre la fine del corrente mese.

