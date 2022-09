In tanti si chiedono quante giornate rischi Di Maria, in seguito all’espulsione rimediata contro il Monza nella partita di ieri. Un rosso diretto, frutto di una gomitata rifilata sul petto di Izzo, che per forza di cose terrà fuori l’argentino per più di una giornata. Insomma, non ci sono speranze nel rivedere El Fideo titolare contro il Milan, trattandosi della seconda partita in programma dopo la sosta per le nazionali. Un caso, al netto delle scuse pubbliche del giocatore, pubblicate sul suo profilo Instagram, a pochi giorni dal labiale al fischio finale della sfida di Champions League contro il Benfica. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana.

Proviamo a prevedere quante giornate rischia Di Maria dopo l’espulsione contro il Monza

In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, possiamo solo prevedere quante giornate rischi Di Maria dopo l’espulsione contro il Monza. Tutto ruota attorno alle valutazioni che verranno fatte a proposito del suo atteggiamento. Qualora dovesse giungere la sentenza sulla condotta gravemente antisportiva dovremmo restare nell’ambito delle due giornate di stop. Il discorso, per forza di cose, cambierebbe qualora la “sentenza” dovesse portarci alla condotta violenta, visto che per queste motivazioni si arriverebbe inevitabilmente a tre giornate.

In questo caso, la squalifica annunciata alla Juventus per Di Maria non consentirebbe ad Allegri di schierarlo contro Bologna, Milan e Torino. Ricapitolando, l’incertezza di queste ore riguarda la sua presenza o meno in occasione del derby di Torino, in programma a metà ottobre. Considerando anche la sosta per le nazionali, al momento ci sono pochi dubbi sul fatto che i bianconeri rischino di perdere un giocatore fondamentale per un mese circa, mentre la situazione di classifica non appare delle migliori. Il Napoli, infatti, è già a +7.

Ancora 24 ore e ne dovremmo sapere di più sulla squalifica a Di Maria in seguito all’espulsione.