Siamo ormai ad un passo ad una notte di Champions League molto importante, visto che Juventus-Benfica dirà molto sugli equilibri del girone dei bianconeri, mentre tanti tifosi di chiedono su quanti dispositivi si possa vedere il contenuto riprodotto questa sera all’interno della piattaforma Amazon Prime Video. Nelle ultime ore abbiamo già portato alla vostra attenzione alcuni dettagli riguardanti le alternative disponibili per assistere alla partita con un primo articolo, ma ora occorre scendere nello specifico. In questo modo, infatti, eviteremo di farci trovare impreparati al calcio d’inizio.

Capiamo su quanti dispositivi sia possibile sintonizzarsi su Amazon Prime Video durante Juventus-Benfica

Dunque, allo stato attuale la prima domanda da porsi è su quanti dispositivi sia possibile accedere su Amazon Prime Video durante il match di Champions League Juventus-Benfica. Come dichiarato da Allegri alcune settimane fa, la partita è cruciale, in quanto potrebbe determinare il secondo posto del girone e la conseguenza qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Anche perché, almeno sulla carta, il PSG sembra essere di caratura superiore rispetto alle due squadre impegnate questa sera allo Stadium.

Detto questo, se vi state chiedendo su quanti dispositivi sia possibile collegarsi in contemporanea su Amazon Prime Video durante Juventus-Benfica, la risposta è due. Al contrario di SkyGo e NowTV, dunque, qui avremo la medesima concessione che ad oggi viene garantita su Mediaset Infinity. Diverso il discorso con DAZN, dove il doppio accesso verrà garantito solo pagando un costo extra, stando alle condizioni contrattuali che dovrebbero entrare in vigore a partire dal mese di ottobre qui in Italia.

Nel frattempo, sappiamo su quanti dispositivi possa essere possibile collegarsi in contemporanea per guardare la partita Juventus-Benfica all’interno di Amazon Prime Video. Ricordate che il costo dell’abbonamento annuale è di recente salito a 50 euro.

