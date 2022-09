Bisogna fare molta attenzione ad uno screenshot che sta girando da alcune ore a questa sull’esonero Allegri. Un account parodia associato a Gianluca Di Marzio, noto giornalista Sky sempre in prima fila sul tema calciomercato, sta dando a tanti tifosi della Juventus la sensazione che la società abbia deciso di allontanare l’allenatore. Lo stesso che viene ritenuto principale responsabile della crisi bianconera in questo scorcio iniziale di stagione. Al di là delle analisi che si possono fare sulle ultime giornate di campionato, come avvenuto alcune settimane fa sul nostro magazine, bisogna tornare coi piedi per terra.

Gianluca Di Marzio non ha mai annunciato esonero Allegri sul suo account Twitter oggi

Al momento, infatti, non ci sono i presupposti per parlare di esonero Allegri. Oltre ad essere fake l’account di Gianluca Di Marzio che ha alimentato la bufala, ci sono altri ragionamenti da fare. Ad esempio, il fatto che l’allenatore della Juventus percepisca un ingaggio impegnativo (per dirla con termini eufemistici) ed un eventuale allontanamento avrebbe conseguenze disastrose sul bilancio della Vecchia Signora. Al netto di un monte ingaggi che già sul versante squadra è di gran lunga quello più alto di tutta la Serie A.

Insomma, il particolare momento storico che stiamo vivendo in Italia consiglia prudenza non solo alla Juventus sull’eventuale esonero Allegri, ma anche all’Inter, visto che la situazione relativa a Simone Inzaghi non è che sia molto più tranquilla in seguito alle tre sconfitte in sette giornate di campionato. Staremo a vedere come evolveranno le due sensazioni, ma almeno fino alla pausa per il Mondiale, in programma a novembre, appare complicato che possa avvenire qualcosa su queste due panchine. Del resto, la classifica resta relativamente corta.

Occorre dunque smentire il fantomatico annuncio sull’esonero Allegri da parte di Gianluca Di Marzio.