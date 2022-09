E’ un momento drammatico per Massimiliano Allegri. Dopo la falsa partenza in campionato, la Juventus di Allegri affonda anche in Europa. Gli uomini di Allegri hanno incassato due sconfitte nelle prime due gare disputate. Mai la Juventus , ed Allegri, erano partiti così male in una competizione che, dopo le finali perse a Berlino e Cardiff, continua a riservare amarezze al popolo bianconero.

Dopo la vibrante contestazione incassata ieri sera al fischio finale della partita casalinga contro il Benfica, Allegri finisce sul banco degli accusati. Decine di titoli infieriscono su quello che – prima del ritorno in bianconero della passata stagione – era considerato tra i migliori allenatori italiani ed europei (leggi di più)

Purtroppo per Allegri e la Juventus il ritorno a casa, dopo l’esperienza di Sarri e Pirlo, non ha funzionato. La Juventus non ha più vinto lo scudetto. Ed in Champions League le cose vanno persino peggio per Allegri. Se nelle ultime stagione i bianconeri si scioglievano come neve al sole di primavera salutando la competizione agli Ottavi, adesso il rischio concreto è diventato per Allegri ed i suoi quello di non riuscire neanche a superare la fase a gironi.

Un vero e proprio cataclisma aggravato dal ritardo in campionato ( la Juventus è fuori dalle prime quattro) e da prestazioni davvero inadeguate come quella contro la Salernitana apparsa con pieno merito dominatrice in lungo e largo della scena. In un altro club ed in un altro momento storico, Allegri sarebbe già stato messo alla porta. Continua a resistere alla guida della Juventus ma anche il feeling con i calciatori sembra ormai compresso. La Juventus non ha mai avuto un grande gioco ( era uno dei must dell’Allegri vincente) ma adesso sono finite anche le vittorie.

Cosa succedera? Difficile, molto difficile fare pronostici. Ma alcuni elementi certi ci sono: il popolo bianconero ha individuato in Allegri il principale responsabile dell’inizio di stagione disastroso. La proprietà e la dirigenza sono sempre più perplesse riguardo all’operato del tecnico. Ed anche alcune dichiarazioni non hanno aiutato Allegri. Se per giustificare la sconfitta contro il PSG dici che “la vera partita da vincere è quello contro il Benfica” se perdi contro i lusitani diventa difficile metterci una pezza anche se non a colori ma solo bianconera.

