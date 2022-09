Siamo arrivati al momento fatidico relativo alla vendita dei biglietti di Milan-Chelsea. In questi minuti, infatti, è stato dato il via ufficiale all’appuntamento, per tutti coloro che vorranno godersi dal vivo un match sulla carta davvero imperdibile nella splendida cornice di San Siro. Insomma, se da un lato è ancora in corso la vendita per la grande sfida di domenica prossima, in occasione di Milan-Napoli, è inevitabile che ci si concentri anche sul secondo appuntamento casalingo dei rossoneri in Champions League. Ecco perché sono necessari alcuni chiarimenti questa mattina.

Ultimi riscontri sulla vendita dei biglietti di Milan-Chelsea in vista della Champions League

Le informazioni sul posticipo di Serie A le abbiamo condivise pochi giorni fa con un altro articolo, mentre oggi 13 settembre occorrono informazioni aggiuntive sulla vendita dei biglietti di Milan-Chelsea. Come accennato ad inizio articolo, tutto il discorso va scisso in due fasi. La prima è partita pochi minuti fa, visto che dalle 12 di martedì 13 settembre alle 23.59 di mercoledì 14 settembre potranno muoversi tutti gli abbonati al campionato 22/23. A loro, infatti, sarà concessa la possibilità di comprare due biglietti.

Inevitabilmente, coinvolgerà più persone la seconda fase. In questo contesto, infatti, possiamo parlare di vera e propria vendita libera per i biglietti di Milan-Chelsea. Scatterà ufficialmente giovedì 15 settembre alle ore 12, restando aperta fino ad esaurimento biglietti. Come sempre avviene in questi casi. Considerando il grande entusiasmo che c’è attorno alla compagine rossonera e l’appeal suscitato dall’avversario di “nome”, è probabile che di vada incontro ad un nuovo sold out.

Nonostante le difficoltà in Premier League dei blues, la cornice di pubblico sarà sicuramente eccezionale. Dunque, occhio alle due fasi per la vendita dei biglietti di Milan-Chelsea, visto che potrebbe esserci poca disponibilità già durante il weekend.