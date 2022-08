Il trailer di The Handmaid’s Tale 5 preannuncia una stagione molto potente ma non meno meno brutale, in una sorta di ritorno alle origini dopo la parentesi ambientata perlopiù in Canada nella quarta parte. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Margaret Atwood, ormai ampiamente superato nella trama sin dalla seconda stagione, prosegue ripartendo dal finale shock di The Handmaid’s Tale 4, culminato nell’atroce massacro del Comandante Waterford da parte dell’eroina della storia e delle sue compagne di sventura.

Il trailer di The Handmaid’s Tale 5 si apre proprio con la confessione di June, che non rimpiange affatto il suo gesto estremo, anzi lo rivendica, sottolineando quanto Waterford meritasse questa vendetta per aver trasformato gli Stati Uniti in un regime tirannico che sevizia le donne: “Era un mostro, il padre fondatore di Gilead, ci ha portato via il nostro Paese, doveva pagare per quello che ha fatto. L’ho ucciso e mi è piaciuto moltissimo“, è l’ammissione dolorosa ma inequivocabile della protagonista. La vedova Serena sembra non credere al coinvolgimento delle Ancelle nell’omicidio ed è proiettata verso un ritorno in grande stile a Gilead per i funerali del marito: le immagini dell’imponente parata militare in onore del defunto fondatore del regime denotano un rinnovato potere d’influenza da parte di Serena, che nella scorsa stagione era incinta e detenuta in Canada.

La restante parte del trailer di The Handmaid’s Tale 5 è ricca di frammenti di scene inedite che raccontano le conseguenze innescate dall’omicidio di Waterford: a Gilead la guida di zia Lydia e i suoi metodi nei confronti delle Ancelle non sembrano essere messi in discussione, mentre Nick continua a fare il doppio gioco di Comandante ma anche informatore di June e quest’ultima sembra trascinare con sé Luke fino a metterne in pericolo la vita. La coppia non si arrende all’idea di ritrovare la figlia Hannah e forse proprio per questo finisce nelle mani del regime intento a vendicare la morte di Waterford.

L’imponente trailer di The Handmaid’s Tale 5 è stato diffuso da Hulu insieme ad un altrettanto affascinante poster che ricorda il debutto della stagione il prossimo 14 settembre: il claim della stagione è “alcuni peccati non possono essere lavati via“. In Italia la serie è distribuita in anteprima esclusiva da TIMVision, ma le prime quattro stagioni sono fruibili anche su Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com