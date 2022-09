La saga delle Ancelle termina con The Handmaid’s Tale 6: la serie distopica ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood è stata rinnovata per un’ultima stagione, alla vigilia del debutto della quinta, fissato per il 14 settembre.

È lo stesso cast ad annunciare che The Handmaid’s Tale 6 ci sarà e avrà il compito di chiudere degnamente un racconto epico, diventato metafora delle battaglie femministe contemporanee: pur essendo ambientato in una realtà distopica, il Racconto dell’Ancella trasposto sullo schermo da Bruce Miller ha infatti talmente tanti e tali punti di contatto con la società del 21° secolo da essere diventata quasi uno specchio dei pericoli reazionari a cui i diritti delle donne sono costantemente esposti (da ultimo, il passaggio epocale dell’abolizione della storica sentenza “Roe contro Wade” che garantiva il diritto all’aborto negli Stati Uniti).

The Handmaid’s Tale 6 era già nell’aria da tempo, ma solo ora è arrivata l’ufficialità. Elisabeth Moss (che interpreta l’eroina June Osborne), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Ann Dowd (Zia Lydia), O-T Fagbenle (Luke Bankole), Samira Wiley (Moira), Max Minghella (Nick), Amanda Brugel (Rita) e Bradley Whitford (Joseph Lawrence) ripercorrono in una clip le cinque stagioni realizzate finora, richiamando i claim di ciascuna, per poi annunciare che ve ne sarà un’ultima da guardare, come sempre, “sotto il suo occhio“. Senza dimenticare che è già in cantiere uno spin-off ispirato al romanzo sequel di Atwood, I testamenti.

Ecco l’annuncio di The Handmaid’s Tale 6 da parte del cast e di Hulu, che renderà disponibile la quinta stagione a partire dal 14 settembre (in Italia giovedì 15 settembre in esclusiva su Timvision).

