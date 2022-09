Ci sono diversi utenti che questa mattina segnalano disagi con l’utilizzo di PlayStation Network. Nonostante la propria console risulti correttamente collegata alla rete domestica, oltre ad un abbonamento rinnovato ed attivo, in tanti stanno facendo fatica a collegarsi ai server messi a disposizione da Sony per chi ama giocare online. Come abbiamo avuto modo di riscontrare in passato sul nostro magazine, quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni simili, è opportuno far presente a tutti che non si tratti di un qualcosa fuori controllo per i tecnici.

Tutti i riscontri del caso sulla manutenzione PlayStation Network in corso questo sabato in Italia

Come avviene spesso e volentieri in queste circostanze, infatti, la manutenzione PlayStation Network durerà circa un’ora, salvo imprevisti al momento non preventivabili. Dunque, un intervento programmato per rendere il servizio più stabile e soddisfacente per il pubblico. Non è un caso che la scelta aziendale si sia focalizzata su un intervento mattutino, in modo tale da creare il momentaneo disagio ad un numero limitato di utenti. Insomma, ancora un po’ di pazienza e poi potrete nuovamente usufruire di un servizio per il quale avete pagato il costo dell’abbonamento.

Inutile dire che la storia relativa alla manutenzione PlayStation Network in corso questo sabato in Italia, come sempre, possa essere monitorata in tempo reale su Down Detector. In questo modo avrete le idee più chiare sull’andamento della vicenda. Non ha senso parlare di down o del classico disservizio apparente, agli occhi di tanti utenti, proprio perché pare si tratti di una finestra programmata dall’azienda per sistemare alcune cose.

Vedremo come evolveranno le cose in giornata, ma al momento non ci sono i presupposti per sentirsi preoccupati sulla manutenzione PlayStation Network, iniziata attorno alle 9.30 di questa mattina. A voi come vanno le cose?