Bisogna prestare attenzione ai problemi PSN del 6 novembre, in relazione allo status server che sta creando effettivamente grattacapi a coloro che vorrebbero giocare online in questi minuti. Una situazione che, almeno in parte, ricorda quella di alcune settimane fa, come avrete avuto modo di intuire tramite il nostro articolo. Troppo presto per sparare sentenze, partendo dal presupposto che i numeri non siano così elevati fa farci parlare di down vero e proprio. Almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento.

Primi dettagli su problemi PSN del 6 novembre e status server

Come si può facilmente immaginare, al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali utili per conoscere le cause dei problemi PSN riscontrati da alcuni utenti oggi 6 novembre, ma è chiaro che il monitoraggio dello status server passi per forza di cose anche dai numeri forniti in tempo reale da Down Detector. In attesa di eventuali prese di posizione da parte di Sony, resta questo lo strumento migliore per farci un’idea più chiara su come si sia venuto a creare questo malfunzionamento.

A voi come vanno le cose? Riscontrate gli stessi problemi PSN relativi allo status server che vi sto riportando nel momento in cui si prova ad accedere alla piattaforma? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, in quanto l’esperienza vissuta stamane dai singoli iscritti è l’unica arma a disposizione di coloro che vogliono capirci qualcosa di più.

Aggiornamento ore 12:18: i numeri sui problemi PSN sono costanti oggi 6 novembre, ma tutto sommato continuano ad essere sotto controllo. Dunque, nessun down, ma qualche anomalia server che potrebbe essere gestita e risolta nel giro di pochi minuti. Fateci sapere che ne pensate.