Problemi PSN e server EA oggi 11 marzo: non funziona accesso e offline FIFA 20 e Fortnite

Problemi PSN anche oggi 11 marzo, nemici grandissimi ed agguerriti di tutti i possessori di una console di casa Sony, in particolare quella PlayStation 4 che è riuscita ad imporsi come regina di vendite dell’attuale generazione. Sì perché, come moltissimi utenti stanno segnalando, la piattaforma per il gioco online del colosso giapponese sta creando non pochi grattacapi ai suoi fruitori. Dal portale Downdetector, che da sempre monitora il corretto funzionamento dei servizi di rete, arrivano infatti centinaia di lamentele e feedback negativi, in particolare focalizzati sull’impossibilità di connettersi per giocare in multiplayer, così come di effettuare il log-in al proprio profilo e di chattare in party con gli amici.

I problemi PSN noti, si aggiungono poi a quelli legati ai server di Electronic Arts. Già nei giorni scorsi, EA era entrata nell’occhio del ciclone per i tanti problemi di connessione, che hanno impedito agli appassionati di godersi al meglio non solo il più recente torneo dello sportivo FIFA 20, ma anche i regolari match in titoli come Battlefield 5 o la Battle Royale di Apex Legends, rivale di Fortnite. Lo stesso sta accadendo in data odierna, con il solito Dowdetector ad essere stato invaso di segnalazioni da parte dei gamer di tutto il mondo. Anche loro, come chi sta provando ad utilizzare il PlayStation Network, stanno riscontrando molte difficoltà nell’accedere al proprio profilo utente. Soprattutto, però, è ancora l’ultimo capitolo di FIFA a creare problemi, con quello di Battlefield a seguire.

Quasi a voler incrementare la giornata di caos tra problemi PSN e server EA, pure il già citato Fortnite è protagonista oggi 11 marzo 2020 su Downdetector. La Battaglia Reale di Epic Games è in difficoltà, così come lo sono i suoi fan, presi tra problemi di connessione e di log-in. Anche voi siete incappati in down e fastidiosi avvisi di errore proprio in questo periodo di quarantena? Avete altri problemi da segnalarci?