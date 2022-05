Ci sono diverse segnalazioni questa mattina a proposito dei problemi PSN, con down server al momento riscontrato solo da alcuni utenti. Una questione che va valutata molto attentamente, anche se a differenza di quanto vi abbiamo riportato a marzo non sembra esserci un disservizio totale del sistema. A prescindere da questo, vediamo quali sono le prime certezze che abbiamo sul malfunzionamento venuto a galla questo giovedì per il pubblico interessato, in modo da contestualizzare al meglio qualsiasi tipo di discorso.

Cosa sappiamo al momento sui problemi PSN di oggi 12 maggio: tutto sul possibile down dei server

Sostanzialmente, i problemi PSN di oggi 12 maggio sono riscontrati solo da un segmento dell’utenza. Le prime segnalazioni sono emerse attorno alle 10 di questa mattina, motivo per il quale è al momento impossibile nutrire certezze sul down dei server che, per numeri, appare parziale. Questione ancora in via di definizione, dunque, ma è possibile che il disservizio abbia investito solo determinati utenti che sono connessi al web attraverso specifici operatori.

Tutto sarà più chiaro soltanto in mattinata. Solitamente, da Sony arrivano comunicazioni ufficiali utili quantomeno a definire la natura di determinati problemi PSN. Staremo a vedere se l’ipotesi del down circoscritto ad utenti legati a specifiche compagnie telefoniche verrà confermato o meno. Di sicuro, la questione dovrà essere monitorata, in quanto su Down Detector da circa un’ora si assiste alla crescita di una curva che non può lasciare indifferente lo staff del colosso nipponico.

A voi come stanno andando le cose questo giovedì? Registrate problemi PSN provando a connettervi ai server? Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando che la situazione risulti più chiara a stretto giro, tramite comunicazioni ufficiali direttamente dal produttore asiatico.