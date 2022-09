Kerry Washington torna a dirigere con Reasonable Doubt: dopo essere stata dietro la macchina da presa per un episodio di Scandal, la serie di cui è stata protagonista per 7 stagioni, e in altre due occasioni, l’attrice e attivista statunitense dirigerà il primo episodio del nuovo legal drama della Onyx Collective di Disney per Hulu.

Il primo trailer di Reasonable Doubt sembra richiamare da subito proprio le atmosfere di Scandal, il political drama di Shonda Rhimes che ha consacrato Washington e l’ha resa per tutti l’iconica crisis manager Olivia Pope. Non è un caso che la nuova serie sia nata dall’estro della scrittrice/produttrice esecutiva Raamla Mohamed (già a lavoro su Scandal, appunto), mentre Kerry Washington fa da produttrice esecutiva e dirige la première. In scena c’è Emayatzy Corinealdi, protagonista assoluta del trailer, in cui il suo personaggio, Jax Stewart, si presenta così: “Continuo a pensare a questa citazione di Nelson Mandela: ‘Non perdo. O vinco o imparo.’ Ma cosa succede se il tuo apprendimento va a scapito di qualcuno che deve passare il resto della propria vita dietro le sbarre?“.

In Reasonable Doubt (Corinealdi) la protagonista si distinguerà per la sua discutibile etica e le sue interpretazioni audaci della legge, finché un caso non la spingerà a dimostrarsi l’avvocato difensore più brillante e impavido di Los Angeles, che sfida il sistema giudiziario ogni volta che ne ha l’occasione. Nel cast anche McKinley Freeman, Michael Ealy, Thaddeus J. Mixson, Aderinsola Olabode, Tim Jo, Angela Grovey, Sean Patrick Thomas e Pauletta Washington.

Reasonable Doubt è il primo dramma sceneggiato da Onyx Collective ed è prodotto da ABC Signature, che fa parte dei Disney Television Studios. Mohamed è creatrice, produttrice esecutiva e showrunner, a capo di un gruppo di sceneggiatori interamente di colore. Oltre ad avere un cast prevalentemente nero, anche la regia è affidata esclusivamente a registi di colore. Nel team produttivo figura anche l’avvocato delle celebrità Shawn Holley, già membro della difesa legale di OJ Simpson.

Reasonable Doubt debutterà il 27 settembre su Hulu e per il momento non ha ancora una distribuzione italiana.

