Si intitola Promised Land la nuova serie di ABC in arrivo oltreoceano il prossimo 24 gennaio. Questo family drama segna il ritorno di Bellamy Young su ABC dopo sette stagioni in Scandal, il political drama di Shonda Rhimes in cui ha interpretato Mellie Grant, la prima presidente donna degli Stati Uniti d’America. E anche stavolta il suo personaggio promette scintille.

Promised Land è presentato da ABC come un “dramma epico e generazionale su una famiglia latina in competizione per ricchezza e potere nella Sonoma Valley in California”. El trailer appena rilasciato dall’emittente traduce la sinossi in immagini che fanno presagire una sorta di soap drama in stile Dinasty ambientata tra i vigneti.

La trama di Promised Land vede Joe Sandoval (John Ortiz) alla guida di un’azienda vinicola di successo nel vigneto che era stato di proprietà del padre di Margaret Honeycut (Bellamy Young). Quest’ultima ha intenzione di acquistare l’azienda, ma Joe si affretta a ricordarle che in realtà si tratta ora di una società di proprietà dell’intera famiglia, che include, tra gli altri, anche i tre figli che Joe e Margaret hanno avuto insieme. Il quadro è arricchito dalla tenace moglie di Joe, Lettie, i loro figli opportunisti e viziati, più altri contendenti che mirano al controllo della prestigiosa azienda vinicola. Bellamy Young, presentando il trailer su Instagram, ha sottolineato come la serie riguardi l’idea del sogno americano che può trasformarsi in una vicenda tossica.

Promised Land vede nel cast molti volti della serialità latina e messicana, a partire dall’attrice candidata agli Emmy Cecilia Suárez (già protagonista de La Casa de Las Flores di Netflix) nei panni di Lettie Sandoval, Augusto Aguilera come Mateo Flores, Christina Ochoa nel ruolo di Veronica Sandoval, Mariel Molino come Carmen Sandoval, Tonatiuh nei panni di Antonio Sandoval, Andres Velez come Carlos Rincón, Katya Martín come Juana Sánchez e Rolando Chusan come Billy Rincón.

Promised Land, prodotta da ABC Signature, è ideata e scritta da Matt Lopez, che è produttore esecutivo insieme ad Adam Kolbrenner, Maggie Malina e il regista del primo episodio Michael Cuesta. La serie non ha ancora una programmazione italiana.

