Il cast di 1923, capitanato da due pezzi da novanta come Helen Mirren ed Harrison Ford, ha finalmente dei nomi e dei volti, i “nuovi” Dutton che si preparano al debutto su Paramount+, per raccontare un’altra generazione dell’albero genealogico del clan di Yellowstone.

I membri del cast di 1923, come annunciato da TvLine, saranno Darren Mann (già in Animal Kingdom), James Badge Dale (24), Marley Shelton (The Lottery), Brian Geraghty (Big Sky), Michelle Randolph, Julia Schlaepfer (The Politician) e Aminah Nieves.

Al cast di 1923 il compito di raccontare un altro capitolo della “storia delle origini” di Yellowstone: dopo il primo spin-off 1883, questa nuova iterazione del franchise racconterà le successive due generazioni della famiglia Dutton “mentre lottano per sopravvivere alla siccità storica, all’illegalità e al proibizionismo, e a un’epidemia di furti di bestiame; tutti hanno combattuto sotto la nuvola della grande depressione del Montana, che ha preceduto quella nazionale di quasi un decennio”, recita la sinossi della serie.

TVLine aggiunge altri dettagli sul cast di 1923, ovvero che Harrison Ford interpreterà Jacob Dutton, fratello di James Dutton (il personaggio interpretato da Tim McGraw nel 1883), mentre la co-protagonista Helen Mirren sarà la moglie di Jacob, Cara Dutton. Entrambi sono personaggi inediti nell’universo di Yellowstone. Dale interpreterà John Dutton Sr., il nipote maggiore e braccio destro di Jacob Dutton, Shelton interpreterà Emma Dutton, la moglie rispettosa di John Dutton Sr. e la madre di Jack Dutton, mentre Mann sarà Jack Dutton, figlio di John Dutton Sr. ed Emma, ​​e pronipote di Jacob Dutton. Inoltre Randolph interpreterà Elizabeth Strafford, una giovane donna esuberante e destinata a unirsi al clan Dutton, Geraghty interpreterà Zane, un leale caposquadra del ranch, Nieves sarà Teonna Rainwater, una giovane donna in un collegio residenziale del governo, mentre Schlaepfer interpreterà Alexandra, una donna britannica che incontra uno dei Dutton all’estero.

Il cast di 1923 è impegnato sul set in Montana: le riprese sono in corso in vista del debutto su Paramount+ previsto nel dicembre 2022, mentre la quinta stagione della serie originale Yellowstone debutterà in autunno, anche in Italia.

