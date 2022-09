Offerta molto interessante quest’oggi su Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker di ultima generazione che può essere acquistato ad un prezzo ancora più scontato rispetto a qualche giorno fa. Se si ha intenzione di avere dettagli più precisi riguardanti la propria attività fisica, sicuramente lo Xiaomi Mi Band 7 può essere lo strumento giusto per riuscire a soddisfare tali esigenze, senza insomma spendere cifre esorbitanti.

Risulta sempre più basso il prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: gli ultimi aggiornamenti dallo store

Ulteriore calo del prezzo, dunque, dopo il report di alcuni giorni fa. Non bisogna pensare che sia necessario affidarsi ad uno smartwatch per poter avere informazioni di questo tipo, principalmente quando ci si dedica ad un allenamento specifico, basta trovare il braccialetto fitness che concilia alla perfezione qualità e risparmio. Lo Xiaomi Mi Band 7 è senza dubbio uno dei migliori in circolazione, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. In primis Amazon ha effettuato uno sconto del 15% sul prezzo precedente che era di 59,99 euro, arrivando quindi all’offerta odierna di 50,99 euro e con un risparmio di 9 euro.

Fino ad ora non era mai stato applicato uno sconto di questo tipo, ciò significa che l’occasione è davvero ghiotta per riuscire finalmente ad avere tra le mani questo Xiaomi Mi Band 7. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno questo fitness tracker arriverà a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche tecniche di spicco di questo Xiaomi Mi Band 7. Il dispositivo in questione si presenta con un display AMOLED da 1,62 pollici e si può scegliere tra ben 120 modalità sportive professionali da monitorare.

Tra gli aspetti più interessanti c’è la capacità di visualizzare il massimo consumo di ossigeno (VO₂max), ma non manca il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, dei passi effettuati durante il giorno e delle calorie bruciate. Xiaomi Mi Band 7 può visualizzare direttamente i dettagli di chiamate, messaggi o altre notifiche da Facebook, Twitter o WhatsApp. Un fitness tracker di ultima generazione davvero molto interessante.