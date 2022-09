Non è detto che per monitorare la propria attività fisica sia necessario affidarsi esclusivamente agli smartwatch, ci sono anche dei fitness trackers di qualità che possono contribuire a tale scopo. Tra quelli di maggiore qualità ritroviamo senza dubbio lo Xiaomi Mi Band 7, un recentissimo braccialetto fitness che può essere acquistato già ad un prezzo molto interessante su Amazon. Si tratta dell’ultimo modello ideato dall’azienda cinese e che ha avuto sin da subito un costo di partenza più elevato rispetto ai device precedenti, questo perché inevitabilmente ritroviamo delle specifiche tecniche di maggior livello.

Risulta nuovamente richiesto Xiaomi Mi Band 7 con il prezzo Amazon di settembre ancora basso in Italia

Tocca tornare sul tema, dunque, dopo il report della scorsa settimana. Il famoso sito di e-commerce però propone già qualche sconto interessante a riguardo, infatti quest’oggi è possibile acquistare questo Xiaomi Mi Band 7 al costo di 54,46 euro. Nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 9% sul prezzo consigliato in precedenza, quello di listino, da 59,99 euro. Un piccolo risparmio inizia quindi ad esserci, sta a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno sarà a casa vostra senza costi aggiuntivi per la spedizione. Tra l’altro parliamo anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi si tratta di una delle prime scelte più interessanti per gli acquisti. Vediamo a questo punto quali siano le caratteristiche tecniche riguardanti questo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo di un fitness tracker che si ritrova con un display AMOLED da 1,62 pollici e che presenta oltre 100 quadranti dinamici. Un miglioramento visivo importante, seguito però anche da novità tecniche di rilievo come l’analisi del massimo consumo di ossigeno.

Da non sottovalutare poi la possibilità di monitorare continuamente il livello di ossigeno nel sangue ed anche la frequenza cardiaca. Ci sono aspetti più specifici della salute che vengono tenuti sotto controllo da questo Xiaomi Mi Band 7, insomma non si limita solo a segnalarvi i passi effettuati durante il giorno e le calorie bruciate. Sta ora a voi decidere se acquistarlo o meno.