In tanti oggi si chiedono quando ci sarà l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16, se non altro perché in tanti si sarebbero aspettati segnali concreti da Apple subito dopo l’evento con il quale sono stati presentati gli iPhone 14. Come vi avevamo anticipato ancor prima della presentazione, tramite altro articolo, la scelta aziendale ha portato al rinvio al prossimo 12 settembre. Insomma, dovremo attendere lunedì sera per toccare con mano un pacchetto software che, dal canto suo, rischia seriamente di presentarci parte delle sue funzioni solo in un secondo momento.

Alcune novità di iOS 16 verranno rinviate al momento dell’uscita del nuovo aggiornamento di Apple

Allo stato attuale, quali novità di iOS 16 andranno incontro ad uno slittamento al momento dell’uscita del nuovo aggiornamento? Uno dei plus più attesi del pacchetto software in arrivo la prossima settimana riguarda senza ombra di dubbio la voce “Libreria foto condivisa di iCloud“, con la quale sarà possibile condividere con maggiore facilità. Attraverso la funzione in questione, si potrà mettere a disposizione una raccolta di foto con la propria famiglia, puntando tutto su una libreria di iCloud distinta. A questa, grazie alla novità concepita da Apple, potranno collaborare coloro che rientrano nella cerchia che abbiamo individuato. Concedendo il permesso a sei persone.

Un’altra novità di iOS 16 che potrebbe non risultare subito disponibile è quella che consentirà agli iPhone e ai dispositivi dotati del suddetto aggiornamento di riconoscere gli AirPods non originali. Se ne parla molto da alcune ore a questa parte. A differenza di quanto si sia vociferato in queste settimane, invece, non dovrebbero esserci ritardi per un importante valore aggiunto legati ai Messaggi. Mi riferisco alla voce ‘Annulla invio‘, che andrà a migliorare non poco questa sezione in caso di errori commessi degli utenti.

Vedremo se ci saranno altre novità rinviate al momento della piena distribuzione dell’aggiornamento iOS 16, con uscita programmata il 12 settembre in Italia.