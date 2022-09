In molti aspettavano l’evento Apple odierno per conoscere la data di uscita iOS 16. Avevamo già chiarito che in queste ore non sarebbe stato lanciato alcun aggiornamento definitivo per gli utenti: così è stato ed Apple, a margine del suo keynote settembrino, ha chiarito quale sarà la sua prossima strategia software.

Appuntamento ritardato solo di qualche giorno

La data di uscita iOS 16 non è quella odierna ma non c’è da preoccuparsi visto che la distribuzione definitiva tarderà solo di qualche giorno. Più precisamente Apple ha fatto sapere che l’aggiornamento per tutti partirà il prossimo lunedì 12 settembre.

L’appuntamento ha rispettato le ipotesi fin qui esposte. In effetti, era logico che l’update nuovo di zecca arrivasse non più tardi della prossima settimana, visto il via alla commercializzazione di quasi tutti gli iPhone 14 il 16 settembre. La scelta della giornata di lunedì poi segue la tradizione dell’azienda di Cupertino, pronta a notificare i suoi update sempre all’inizio di una nuova settimana. Per quanto riguarda l’orario dell’apparizione delle prime notifiche per il download, di certo per noi italiani si tratterà di dover attendere le ore 18 o le 19 e comunque la serata del giorno 12 appunto.

La giusta preparazione

Visto che ci separano dalla data di uscita iOS 16 ben 5 giorni sarebbe davvero il caso di preparare a dovere il nostro iPhone, recente o datato che sia. L’ideale sarebbe fare la pulizia di contenuti non necessari, magari cancellare qualche app inutile e comunque effettuare un backup di sicurezza prima della fatidica data.

Le varie beta di iOS 16 che si sono succedute nel corso dell’estate non hanno mai manifestato particolari problemi e bug. Per questo motivo, l’esperienza software garantita ai clienti Apple dovrebbe essere immediatamente ottimale.

Continua a leggere su optimagazine.com