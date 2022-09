Buona offerta su Amazon per l’iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna, dispositivo ancora piuttosto ricercato e che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più vantaggioso sul famoso sito di e-commerce. Rispetto al suo approdo sul mercato, ora è possibile acquistare questo iPhone 12 con uno sconto di grande rilievo che potrà far capitolare anche i più titubanti. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta odierna riguardante questo vecchio top di gamma di stampo Apple.

Dettagli sulla nuova offerta per iPhone 12, prima dell’uscita del melafonino 2022 prevista a breve

Altro rilancio, insomma, dopo quello analizzato nei giorni scorsi. Il famoso sito di e-commerce lo propone alla cifra di 686 euro e si tratta del risultato di uno sconto del 18% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio per questo tipo di smartphone, tra l’altro l’iPhone 12 è stato lo smartphone più venduto durante il 2020 e prima che arrivasse l’iPhone 13. Ha raggiunto degli ottimi numeri che evidenziano ancor di più quanto sia un prodotto di spicco nel campo smartphone e tutt’ora si tratta di un device che può essere considerato un buon acquisto.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Nonostante insomma ci sia la costante evoluzione in questo settore della tecnologia, l’iPhone 12 può dire ancora la sua. Se quindi avete intenzione di acquistare un device di stampo Apple, provando a risparmiare qualche euro, sicuramente l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 12 bianco da 64GB fa al caso vostro. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate grazie a Cofidis. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche dell’iPhone 12. Il top di gamma in questione si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente in circolazione.

Non manca il 5G per download super veloci ed un ottimo comparto hardware supportato dal chip A14 Bionic. L’elemento di spicco è dato dal reparto fotocamere con la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.

