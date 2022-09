Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 nero da 64GB che può essere acquistato ad un ottimo prezzo sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo la questione possiamo notare come in questi giorni, quando ormai sembra essere davvero imminente il lancio della nuova famiglia di iPhone 14, ci siano tante occasioni interessanti che riguardano modelli di iPhone di qualche generazione passata. In questo caso l’iPhone 12 non è di certo vecchiotto, è stato uno dei device più venduti degli ultimi anni e lo è stato in un periodo in cui è scoppiata la pandemia.

Offerta super per iPhone 12 su Amazon a settembre: il prezzo aggiornato questo giovedì in Italia

Nuovi riscontri stamane, dopo quelli della scorsa settimana. A dimostrazione di come si stia parlando di uno smartphone di grande qualità che quest’oggi è presente su Amazon ad un prezzo nettamente più conveniente rispetto a qualche tempo fa. Vediamo a questo punto di cosa si tratta. Sul famoso sito di e-commerce ritroviamo quest’oggi un iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di colore nero al prezzo di 679 euro.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Andando ancor più nel dettaglio scopriamo come sia stato applicato uno sconto del 19% sul prezzo di listino da 839 euro. Ecco quindi che il risparmio risulta essere davvero molto interessante e può far comodo a molti utenti che stanno pensando di acquistare un iPhone, ma con cifre più basse. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e potrà essere consegnato nel giro di pochissimi giorni con spedizione ovviamente gratuita. Inoltre c’è anche la possibilità di pagare questo iPhone 12 a rate grazie a Cofidis, agevolando ancor di più la spesa.

Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di tale top di gamma di stampo Apple. Spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente in circolazione. Non manca la connettività 5G e può contare sull’ottimo processore A14 Bionic. Lato fotografico spazio ad un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.

