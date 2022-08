Il servizio di Alice Mail non funziona nemmeno oggi 14 agosto: sembrano esserci problemi con il box login, ragion per cui non si riesce ad accendere alla propria area personale. Abbiamo tentato l’accesso in questo momento, ma non c’è stato verso di entrare. Avete riscontrato anche voi le stesse difficoltà? Non siete i soli, come potete vedere: si tratta di aspettare che le cose tornino al loro posto; il reparto tecnico sarà senz’altro già stato allertato per tutto quello che serve al ripristino del regolare funzionamento del client di posta elettronica. Non è la prima volta che Alice Mail non funziona, spesso e volentieri per problemi di login al servizio, che resta in panne anche per diverse ore prima di riprendere la propria mansione.

Abbiate la dovuta pazienza (serve sempre in questi casi) ed attendete che il tutto rientri (considerando anche che siamo praticamente a Ferragosto e che quindi potrebbe volerci un po’ di tempo in più per sistemare la situazione). Abbiate pazienza: le cose potrebbero andare per le lunghe, oppure risolversi presto, a seconda dell’entità dei problemi Alice Mail di oggi 14 agosto, a cui ormai dovreste anche essere piuttosto abituati. Non bisogna perdere la calma, anche se capiamo bene il fastidio di chi con la posta elettronica ci lavora o comunque si tiene in contatto con persone fisicamente lontane (non sempre il canale di preferenza è il telefono e le varie app di messaggistica istantanea, dipende dal tipo di relazione che lega i due capi della conversazione).

Continueremo a monitorare le cose per voi, aggiornandovi tempestivamente nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

