In molti si chiedono quando uscirà iOS 16 proprio oggi 7 settembre, non a caso. La giornata odierna è quella dedicata alla presentazione iPhone 14 durante l’evento Apple in programma alle 19. In molti si aspetterebbero, contestualmente, anche il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’azienda di Cupertino ma così (quasi certamente) non sarà. Chiariamo dunque cosa sia lecito aspettarsi nelle prossime ore e pure nei prossimi giorni.

Cosa succedere all’interno dell’Apple Event

L’evento Apple odierno comincerà alle ore 19: dopo la presentazione degli iPhone 14, ci si dovrebbe concentrare sull’esperienza software giunta a maturazione dopo il primo lancio di giugno alla WWDC 2022. Ebbene, dalle parole di Tim Cook apprenderemo di certo quale sarà la strategia di distribuzione dell’update. In base a quanto accaduto praticamente sempre durante gli eventi autunnali della società di Cupertino, nelle prossime ore, dovrebbe essere rilasciata solo la versione definitiva dell’update per gli sviluppatori (dovrebbero essere invece tagliati fuori anche i beta tester).

Dato per certo quanto appena descritto, quando uscirà iOS 16 poi per tutti e anche globalmente? Apple potrebbe prendersi ancora qualche giorno per la release finale ma l’attesa non sarà lunga. Considerando che da più fonti sembra confermato il lancio commerciale degli iPhone 14 il prossimo 16 settembre, l’update nuovo di zecca (di scena subito sulle nuove ammiraglie) non potrà che giungere qualche giorno prima. Possiamo ipotizzare che il rilascio effettivo si concretizzi dunque tra lunedì 12 o martedì 13 settembre. Solo una manciata di ore e ne avremo la certezza assoluta.

La giusta preparazione

Per quanto l’aggiornamento iOS 16 non sarà imminente, sarebbe comunque il caso di preparare il proprio dispositivo al rilascio. Fare pulizia di app inutili, trasferire foto e provvedere ad un backup di sicurezza sono tutte operazioni più che consigliate, da fare di qui alla prossima settimana.

