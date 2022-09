Oggi 7 settembre è il grande giorno della diretta della presentazione iPhone 14. L’uscita dei melafonini di punta di questo 2022 è affidata ad un evento Apple che vede, per la prima volta dopo due anni, il ritorno del pubblico per le migliori condizioni sanitarie post epidemia Covid-19.

Orario della diretta

La prima cosa da sapere è l’orario esatto in cui partirà la diretta della presentazione iPhone 14 per noi italiani. Quando presso l’Apple Park di Cupertino saranno le ore 10 del mattino, dalle nostre parti saranno invece le 19. Il keynote Apple potrebbe durare anche un paio d’ore, come di consuetudine. In effetti, oltre agli smartphone successori degli iPhone 13, ci dovrebbe essere spazio anche per altro hardware come i nuovi AirPods e ancora per un’ulteriore approfondimento di iOS 16 che verrà di certo rilasciato nella sua versione finale per gli sviluppatori.

Come seguire la diretta

Dopo aver chiarito l’orario esatto dell’appuntamento, è giusto specificare come sarà possibile guardare la diretta della presentazione iPhone 14. Lo streaming dell’evento potrà essere visualizzato direttamente sulla pagina del sito Apple, collegandosi a quest’ultima da computer o attraverso smartphone. Un altro canale molto comodo per non perdersi neanche un minuto del keynote è quello Youtube dell’azienda. Direttamente al termine dell’articolo, all’interno del box, sarà possibile seguire tutto l’evento e commentare pure quanto visto.

All’interno della presentazione dei nuovi melafonini non mancheranno tutti i dettagli hardware sui telefoni nuovi di zecca. Allo stesso tempo, saranno finalmente svelati i prezzi di tutta la gamma 2022 degli iPhone in ogni modello commercializzato (probabilmente) dal 16 settembre.

