Il medical drama Transplant, acclamata produzione canadese che ha convinto pubblico e critica sin dal suo esordio nella primavera 2020, arriva finalmente anche in Italia, in prima visione assoluta su Sky e Now dal 27 settembre. Storia di immigrazione e integrazione, Transplant segue le vicende di un medico siriano arrivato in Canada da profugo di guerra, affiancando così alla classica ambientazione ospedaliera i temi di grande attualità delle migrazioni e dell’integrazione.

Per questo aspetto il medical drama Transplant si distingue da tanti altri format di genere medico: prodotto dall’emittente canadese CTV in collaborazione con NBC Universal, ha debuttato a febbraio 2020 rivelandosi subito uno dei migliori titoli della stagione, conquistando la critica per il suo linguaggio contemporaneo e i temi non scontati che affronta. In Italia arriva in prima visione su Sky Serie e in streaming su Now, a partire da lunedì 27 settembre alle 21.15.

Il medical drama Transplant racconta le vicende del giovane medico siriano Bashir (Bash) Hamed, rifugiato di guerra a Toronto, impossibilitato a ritirare i suoi documenti e titoli di studio necessari a farsi assumere come dottore, nonostante le sue abilitazioni e il suo indiscutibile talento. Per sbarcare il lunario trova lavoro in un ristorante, reinventandosi cuoco in un locale di cucina mediorientale della città. Per un caso fortuito, soccorrendo delle persone rimaste ferite in un grave incidente nel ristorante, riuscirà a dimostrare il suo valore e ad ottenere un lavoro come medico d’urgenza. Unendosi a un team di medici nell’affollato centro traumatologico dello York Memorial Hospital, Bash dovrà superare molte sfide per integrarsi nella nuova realtà professionale, ma tra mille ostacoli potrà costruire una nuova vita per sé e per sua sorella dodicenne Amira, con la quale era stato costretto a fuggire dal suo Paese devastato dalla guerra civile.

























@Sky

Protagonista del medical drama Transplant è Hamza Haq, fra gli attori di Jett – Professione Ladra, serie trasmessa quest’estate sempre su Sky. Al suo fianco John Hannah (Spartacus), nei panni del primario dell’ospedale, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa, Jim Watson e la piccola Sirena Gulamgaus che interpreta la piccola Amira. Creata da Joseph Kay, Transplant è in onda da lunedì 27 settembre su Sky Serie, in streaming su Now e on demand su Sky.