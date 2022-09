Ci sono alcune indicazioni parecchio interessanti, in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 e l’effetto che avrà sul device il tanto atteso aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13. Dopo le ultime mosse del produttore coreano nei suoi confronti, stando alle notizie riportate di recente sul nostro magazine, bisogna capire come andranno le cose nelle prossime settimane. In particolare, bisogna fare molta attenzione alla possibilità di aggiungere una filigrana alle foto scattate utilizzando la fotocamera, allineando i dispositivi coinvolti a tanti altri prodotti dotati del sistema operativo Android.

Occhio al Samsung Galaxy S21 e all’arrivo della funzione filigrana con il nuovo aggiornamento One UI 5.0

Dunque, tra le altre cose, il Samsung Galaxy S21 a stretto giro potrà ottenere una volta per tutte la funzione filigrana con One UI 5.0. Si tratta a conti fatti di un plus che ha fatto il suo esordio anni fa per i suoi dispositivi economici e di fascia media. Per ragioni che ancora non sono state chiarite, non è mai arrivata ai telefoni Galaxy di punta. La storia, secondo quanto riportato in queste ore da SamMobile, è destinata a cambiare con il pacchetto software in questione, in riferimento ad un rilascio che toccheremo con mano tra non molto a quanto pare.

Per farvela breve, attraverso il prossimo aggiornamento One UI 5.0, la filigrana viene aggiunta automaticamente a ciascuna immagine acquisita quando viene salvata nella galleria del dispositivo. In precedenza, era possibile operare in questa direzione solo attraverso l’editor delle foto dopo aver scattato una nuova foto. A detta della fonte, in questo discorso verranno inclusi altri flagship come il nuovo Galaxy Z Fold 4 o lo stesso Samsung Galaxy S21 che ha visto la luce l’anno scorso.

Un altro motivo per attendere il rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.0 a bordo del Samsung Galaxy S21.