Arrivano nuovi riscontri, in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21, in relazione ad un aggiornamento che dovremo monitorare con grande attenzione nei prossimi giorni. Inutile dire che si tratti di uno stop interlocutorio, in vista di One UI 4.1.1 e soprattutto One UI 5.0, che abbiamo iniziato a trattare nella giornata di ieri con un articolo preliminare dopo l’esordio sul mercato della prima beta in Corea. Tutto ruota attorno al pacchetto software concepito a fine agosto del produttore asiatico per i propri device, con il chiaro intento di migliorare gli standard qualitativi assicurati dalla fotocamera.

Quali funzioni in arrivo e non compatibili con il Samsung Galaxy S21 tramite il nuovo aggiornamento

Come riporta SamMobile, la queste verte dunque attorno al nuovo aggiornamento della fotocamera che abbiamo avuto di analizzare per la serie dei Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud all’inizio di questa settimana. Solo in un secondo momento, la società ha rivelato alcuni dettagli in più sulla disponibilità del suddetto firmware per i dispositivi più vecchi, come nel caso dello stesso Samsung Galaxy S21. La buona notizia è che l’upgrade della fotocamera arriverà sul Samsung Galaxy S21 in una data ad oggi non specificata.

Quali saranno le analogie e le differenze rispetto al rilascio per il suo successore? Stando ad alcuni commenti pubblicati dall’admin della community Samsung, è probabile che il Samsung Galaxy S21 non riceverà la funzione Detail Enhancer. Giusto premetterlo per tutti coloro che erano in attesa di questa funzione a bordo dei top di gamma che sono stati commercializzato l’anno scorso.

Il motivo risiede nel fatto che le prestazioni della NPU (Neural Processing Unit) tra il Samsung Galaxy S21 e la serie S22 siano troppo diverse. Nessun problema, invece, per quanto riguarda la piena integrazione con Snapchat dopo il download del nuovo aggiornamento.