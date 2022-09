Si discute tanto in questi giorni dei possibili punti di forza dell’iPhone 14 Pro e degli altri modelli che faranno parte di questa famiglia, alla luce anche di alcune considerazioni fatte nei giorni scorsi. Ci sono tante aspettative nei confronti dei melafonini di nuova generazione, al punto che potremmo assistere a passi in avanti anche sul fronte batteria. Ecco perché diventa molto importante ed interessante concentrarsi sulle ultime indiscrezioni trapelate in rete, in attesa del nuovo evento Apple in programma tra poco più di 48 ore per il pubblico.

Potrebbe arrivare sulla scena una batteria più grande per l’iPhone 14 Pro: rumors prima dell’uscita

In vista dell’uscita dei device, dunque, bisogna soffermarsi sul possibile arrivo di una batteria più grande per l’iPhone 14 Pro. Nello specifico, Gurman di Bloomberg afferma di aspettarsi che i nuovi ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max siano dotati di batterie dalla capienza più significativa di quanto ci si potesse aspettare. Per questa ragione, i device in questione appariranno “leggermente più grandi nel complesso”. Non è un caso che da anni la maggiore durata della batteria rappresenti un desiderio dei clienti, a maggior ragione se pensiamo ad altre novità concepite da Apple coi suoi device 2022.

Un esempio pratico? L’arrivo sulla scena sempre più probabile di una batteria più grande sugli iPhone di fascia alta di quest’anno è, per forza di cose, diretta conseguenza dell’inclusione di un display sempre attivo. Si tratta di un valore aggiunto grazie al quale potremo visualizzare informazioni come l’ora, la data e i widget. Tuttavia, la novità comporterà anche consumi più elevati, richiedendo implicitamente al produttore una risposta concreta in termini di batteria.

Premesso questo, i nuovi iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, i pannelli OLED dovrebbero scendere fino a 1 Hz, risparmiando dunque sui consumi al di là della tipologia di batteria montata.