Come sarà l’iPhone 14 Pro, appartenente alla serie premium dei melafonini 2022? L’attenzione è tutta concentrata su questo dispositivo con diversi plus, tanto è vero che la maggior parte delle anticipazioni sui prodotti Apple in arrivo riguardano l’esemplare specifico. A soli 3 giorni dall’uscita dei telefonini, ecco che un informatore noto e autorevole come Ice Universe ha condiviso un contenuto interessante tutto da esaminare.

Nel tweet di chiusura articolo, il video mostrerebbe la forma, le misure e l’aspetto del prossimo iPhone 14 Pro. Naturalmente non siamo al cospetto del vero esemplare del prossimo melafonino, semmai di una sua “copia” che ne presenta i lineamenti e il design. Cosa possiamo ricavarne? Di certo, le riflessioni possibili sono diverse. Ancora una volta, dopo parziali smentite ad esempio, rientra in gioco la questione del notch sdoppiato in due parti, come a formare una “i” in minuscolo distesa su un lato. Questo particolare resta abbastanza dibattuto a poche ore dal lancio dei dispositivi e dunque avremo certezza della scelta di Apple solo al momento dell’Apple Event.

Altri aspetti interessanti del nuovo video con protagonista l’aspetto del prossimo iPhone 14 Pro sono, ad esempio, la presenza di cornici davvero minime intorno al display. L’esperienza di visione, dunque, ne sarà di certo avvantaggiata. Il filmato di quasi un minuto ci mostra ancora uno spessore non proprio esiguo del melafonino e il retro del telefono di punta Apple con il vistoso comparto fotocamera squadrato a 3 sensori.

Non ci resta che attendere le poche ore che ci separano dall’uscita dell’iPhone 14 Pro e di tutti gli altri modelli: nel corso dell’evento all’Apple Park di Cupertino, potremo vedere confermati di certo molti aspetti di quelli esaminati alla vigilia del lancio. L’appuntamento è fissato per questo mercoledì della settimana in partenza domani, quando in Italia saranno le ore 19.

