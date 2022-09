Purtroppo la carta del docente non funziona neanche oggi 4 settembre e il disservizio oramai perdura da giorni. Dopo le prime segnalazioni di problemi dello scorso venerdì, in sostanza, nulla è cambiato. L’impossibilità di usufruire di un servizio molto importante in questo periodo dell’anno, purtroppo, permane.

Cerchiamo di dettagliare al meglio le anomalie riscontrate negli ultimi giorni. Proprio in questa prima parte di settembre, i docenti di ruolo avrebbero dovuto godere di un nuovo riaccredito sulla loro carta docente per l’imminente anno scolastico, così da acquistare materiale utile per le lezioni. La verifica del proprio saldo e tanto più l’utilizzo delle somme spettanti è tuttavia inibito proprio in questa fase cruciale: al momento dell’acceso sulla sezione dedicata del sito del MIUR, l’autenticazione fallisce miseramente.

La carta del docente non funziona dunque come dovrebbe e gli utenti stanno visualizzando uno specifico errore in fase di registrazione, nonostante i numerosi tentativi. L’alert si visualizza puntualmente dopo la procedura di autenticazione con lo SPID, dunque con l’identità digitale nonostante quest’ultima non dia alcun problema per l’accesso ad altri portali della pubblica amministrazione.

Anche se la carta del docente non funziona da giorni, dobbiamo tuttavia registrare che Il Ministero dell’Istruzione non ha reso note le motivazioni del disservizio e né ha chiarito quando verrà ripristinata la situazione. La speranza è che al termine di questo weekend, con l’inizio della prossima settimana, il servizio torni ad essere del tutto attivo o almeno si ricevano indicazioni utili per ovviare i problemi. In molte regioni le scuole inizieranno a brevissimo e si dovrebbero fornire ai docenti tutti gli strumenti utili per partire pronti con le lezioni, in ogni ordine e grado. Forniremo eventuali aggiornamenti sull’argomento non appena questi saranno disponibili per tutti i lettori interessati dalle fonti ufficiali del MIUR.

Continua a leggere su optimagazine.com