Stiamo vivendo giorni in cui si parla tanto di carta del docente, tra riaccredito relativo all’inizio del nuovo anno scolastico ed un servizio che non funziona ad alcuni da questa mattina. Non ne parlavamo da anni sul nostro magazine, a dirla tutta, ma alla luce di specifiche segnalazioni che hanno preso piede venerdì mattina, è opportuno essere sul pezzo per il pubblico interessato. Sono frammentarie le notizie raccolte fino a questo momento, ma sufficienti per essere certi che qualche disservizio sia effettivamente in corso qui in Italia.

Il punto della situazione su riaccredito e carta del docente che non funziona oggi 2 settembre

Quali sono le informazioni relative al tanto atteso riaccredito e carta del docente che non funziona oggi 2 settembre? Come tutti sanno, il credito accumulato in precedenza andava consumato entro e non oltre il 31 agosto. Amara constatazione per tante persone che evidentemente hanno sottovalutato questo aspetto. Difficile dire se i due fatti siano in qualche modo correlati, se non altro perché è possibile che dopo aver visto aggiunto il nuovo “bonus” in tanti si siano attivati per spendere quantomeno parte della cifra già in queste ore.

Il tutto, forse, provocando dei sovraccarichi ed un disservizio che in questi minuti sta rendendo complicata la vita a diversi utenti. Nelle prossime ore conto di saperne di più, sperando che il problema possa rientrare nel più breve tempo possibile. In alternativa, sarebbe utile ricevere qualche riscontro ufficiale per capire da cosa dipenda il malfunzionamento di queste ore. In ogni caso, l’anomalia non sta colpendo tutti, a testimonianza del fatto che il tutto potrebbe rientrare a stretto giro.

A voi come stanno andando le cose? Dopo il riaccredito di settembre, anche a voi non funziona la carta del docente? Fateci sapere con un commento a fine articolo.