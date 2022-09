Sarah Drew ci tiene a non lasciare dubbi su quello che sarà il suo impegno in Grey’s Anatomy per la prossima stagione: l’attrice ha deciso di non alimentare i rumors riguardo un suo potenziale ritorno in scena nei panni di April Kepner, rispondendo in modo chiaro, una volta per tutte, alle tante richieste del pubblico in merito.

Sarah Drew è tornata sia nella stagione 17 che nella stagione 18 come guest star: nell’ultima occasione, ha preso parte al 400° episodio, che ha coinciso col finale di Grey’s Anatomy 18, ma nonostante il suo personaggio resti vivo e vegeto nell’universo narrativo della serie, ad ora non ci sono piani per nuove apparizioni di Kepner nei nuovi episodi, al via il 6 ottobre su ABC.

Sarah Drew lo ha spiegato molto bene in un tweet, in cui spegne ogni speranza di rivederla come la dottoressa Keoner in Grey’s Anatomy 19, alimentate anche dalla presenza del suo nome nel database IMDb per la prossima stagione del medical drama. Drew ha spiegato di non essere coinvolta nella stagione attualmente in produzione (almeno per il momento): questo il suo messaggio.

Ehi amici. Ho ricevuto molte domande su Twitter a proposito di questo, quindi solo farvi sapere che, per ora, non sarò nella stagione 19 di Grey’s Anatomy. Non so perché il mio nome compare su IMDb, ma non sono tornata dopo il 400° episodio. Invio a tutti voi amore!

Sarah Drew ha ricordato dunque che l’ultima volta in cui è stata sul set risale alle riprese dell’episodio numero 400, culminato in una serie di sconvolgimenti nelle gerarchie dell’ospedale. L’attrice, parlando con laconfidentialmag.com lo scorso luglio, aveva definito “un tale onore” il fatto di “partecipare a un episodio così enorme” e “assolutamente geniale“. E non ha escluso di tornare nei panni di April Kepner per aggiornare i fan sulla sua storia con Jackson Avery, di tanto in tanto, sebbene la scelta spetti agli sceneggiatori.

Non lo so. Non dipende mai da me. E sono sempre felice di tornare a recitare, quindi dipende solo da dove le storie porteranno nelle prossime stagioni. Mi piacerebbe vedere April, dare un’occhiata a quello che sta succedendo a Boston tra lei e Jackson.

In passato Sarah Drew si era detta anche aperta all’idea di uno spin-off sui Japril, idea che per ora non è stata discussa dalla produzione di Grey’s Anatomy ed è, ad oggi, più un auspicio dei fan che una concreta possibilità.

