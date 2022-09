WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e come tale necessita costantemente di aggiornamenti per rendere sempre più impeccabile la comunicazione tra gli utenti che la utilizzano. Proprio per tale motivo gli sviluppatori sono sempre alla ricerca di migliorie che possano soddisfare tutte le esigenze dei vari utenti. Tra queste non manca la privacy, senza dubbio uno degli aspetti che sta più a cuore anche allo stesso Zuckerberg. A tal proposito è in arrivo una nuova funzione per WhatsApp che permetterà di apparire online solo a chi si vuole.

Impariamo a risultare online su WhatsApp solo a chi desideriamo: consigli per tutti oggi

Altre dritte, dunque, dopo le novità per i gruppi riportate di recente. Questo aggiornamento non dovrebbe tardare ad arrivare, sembra essere al momento tra le priorità definite da Zuckerberg per garantire agli utenti maggiore privacy quando si utilizza WhatsApp. Il mostrarsi online solo ai contatti scelti è sicuramente una novità di rilievo che potrà far piacere a tanti utenti, anche se in futuro è previsto proprio l’abolizione di questo stato insieme anche a quello in cui si può sapere quando un nostro contatto sta scrivendo un messaggio diretto a noi.

Per ora, stando alle ultimissime informazioni divulgate dallo stesso Zuckerberg su Facebook, si potrà scegliere di apparire online solo a chi si vuole. L’aggiornamento dovrebbe arrivare a breve, ma vediamo come sarà possibile sfruttare tale novità dopo l’update. In primis bisogna sapere come lo status possa essere cambiato in qualsiasi momento, nulla è assolutamente definitivo e si ha modo di poter cambiare anche i contatti a cui si ha intenzione di far notare la propria presenza online sull’app di messaggistica.

Per attivare questa nuova funzione sarà necessario andare nelle impostazioni dell’app, recarsi su “privacy” e qui apparirà la frase “ultimo accesso e online”, attualmente questa dicitura recita solo “ultimo accesso”, ma dopo l’update si aggiungerà anche “online”. Da qui poi sarà possibile stilare una lista di tutti i contatti a cui si ha intenzione di tenere nascosto il proprio stato online. Una novità davvero molto interessante.