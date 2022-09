Sempre più amministratori possono procedere ora alla cancellazione dei messaggi WhatsApp di tutti i partecipanti ad un gruppo grazie all’ultima beta Android 2.22.19.17. La funzione era apparsa per prima nella versione di test sul Play Store 2.22.17.12 ma solo pochissimi avevano potuto provarla. La sperimentazione ora è ampliata decisamente ed è per questo che in questo approfondimento verrà chiarito anche come verificare l’eventuale disponibilità di questa opzione.

Potere agli amministratori

Sembra davvero che gli amministratori di un gruppo, almeno da questo momento in poi, potranno davvero godere di un maggiore potere di controllo su quanto condiviso dai membri di un proprio gruppo. In pratica, nel caso in cui qualche intervento sia ritenuto inopportuno o magari offensivo, si potrà scegliere di operare dei tagli e dunque eliminare quanto non è in linea con la policy della chat collettiva. Non è ancora chiaro, tuttavia, quanto tempo avranno proprio gli amministratori per la specifica operazione. Il limite entro cui compiere la procedura potrebbe essere allungato agli oltre 2 giorni ora disponibili anche per i membri singoli all’interno delle chat individuali.

Come verificare funzione

Per verificare se la possibilità di cancellare i messaggi WhatsApp sia già presente per gli amministratori dei gruppi che (naturalmente) partecipano al programma beta Android, basterà eseguire una semplice operazione. Selezionando un contenuto e provando ad eliminarlo con la classica icona del cestino, potrebbe apparire ora la voce “elimina per tutti” e non solo quella “elimina per me”. Solo nel caso in cui appaia il primo comando, allora sarà possibile esercitare il controllo su quanto fatto da altri utenti in una chat collettiva.

Sempre più amministratori avranno la possibilità di godere della nuova funzione nelle prossime settimane e magari il rilascio definitivo e finale della stessa è davvero ad un passo. Non ci resta che attendere l’operato degli sviluppatori.

