Ci sono ancora segnalazioni da parte di coloro che registrano problemi Intesa Sanpaolo, almeno per quanto riguarda specifiche operazioni che vengono fatte da PC. Ad esempio, da alcune settimane a questa parte risulta estremamente complicato effettuare un bonifico, al netto dell’approvazione che viene data tramite l’app ufficiale della banca. Situazione che conferma le prime indicazioni portate alla vostra attenzione con un altro articolo nella giornata di ieri. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come affrontare anomalie di questo tipo.

Risolviamo i problemi Intesa Sanpaolo a proposito del bonifico da PC

Già, perché anche il sottoscritto ha registrato problemi Intesa Sanpaolo di questo tipo, al punto da dover gestire l’operazione esclusivamente con app. Ho avuto diversi contatti con l’assistenza della banca prima di ieri, ma in precedenza non era mai venuta a galla una soluzione stabile in grado di farmi archiviare l’intera questione. Poi, tra lunedì e martedì, è venuta a galla l’origine del malfunzionamento. In pratica, il riconoscimento dell’impronta digitale per confermare l’operazione genera un errore di sistema che non consente di fare pagamenti.

Disabilitando questo strumento di sicurezza all’interno dell’applicazione, potrete effettuare bonifici anche da PC. L’ultimo step, infatti, vi chiederà semplicemente di inserire il codice PIN da cinque cifre all’interno dell’applicazione. Per disabilitare l’impronta digitale, occorre effettuare il login tramite app, per poi recarsi nelle impostazioni e nella gestione dello smartphone. Troverete nel menù interno un’intera sezione dedicata all’impronta digitale, con le varie voci attualmente attive che dovranno essere disattivate.

A quel punto, i problemi Intesa Sanpaolo riguardanti i bonifici effettuati da PC dovrebbero essere risolti definitivamente. Fateci sapere come sono andate le cose e se, seguendo le istruzioni venute a galla in queste ore, si riesca a portare a termine il pagamento. Il tutto, in attesa di un aggiornamento per l’app necessario per risolvere il bug.