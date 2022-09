Arrivano proprio in questi minuti alcune novità importanti riguardanti il Samsung Galaxy S22, pur essendo limitate agli Stati Uniti al momento della pubblicazione del nostro articolo. A quanto pare, infatti, è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 4.1.1, in attesa che si sblocchi definitivamente la situazione su One UI 5.0 ed Android 13. Vediamo come stanno le cose, in un contesto generale molto vivo ed intenso per coloro che hanno deciso di puntare su questa serie, stando a quanto riportato pochi giorni fa sul nostro magazine, in merito ad un altro upgrade focalizzato sulla fotocamera dei device.

Cosa sappiamo oggi sul Samsung Galaxy S22 e sulla distribuzione dell’aggiornamento One UI 4.1.1

Quali sono al momento le informazioni trapelate a proposito del Samsung Galaxy S22 e della distribuzione del nuovo aggiornamento One UI 4.1.1? A detta di SamMobile, come accennato, tutto il discorso al momento è circoscritto agli USA. Secondo quanto appurato fino a questo momento, il pacchetto software pare sia stato stato rilasciato un paio di giorni fa sulle reti di Comcast, Verizon e Xfinity Mobile. Detto questo, proviamo a capire cosa accadrà nel momento in cui avremo la possibilità di installare l’upgrade qui da noi.

In particolare, l’aggiornamento con One UI 4.1.1 pare sia etichettato con la versione firmware S90xUSQU2AVHB negli Stati Uniti. Sebbene il nuovo upgrade non porti con sé la tanto invocata patch di sicurezza di settembre 2022, sappiamo già che farà evolvere la versione di One UI, apportando alcuni miglioramenti a Private Share e Smart View. Insomma, nessuna rivoluzione, ma quanto basta per rendere opportuna la sua installazione nel momento in cui sarà disponibile anche in Italia.

Cosa vi aspettate dall’aggiornamento con One UI 4.1.1 sui Samsung Galaxy S22? Fatecelo sapere qui di seguito, in attesa del suo arrivo ufficiale.