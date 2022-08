I possessori dei Samsung Galaxy S22 si preparino a vedere migliorate sensibilmente le prestazioni della loro fotocamera: un nuovo aggiornamento dedicato alla preziosa componente è in rilascio in Sud Corea e in Germania e non mancherà di giungere presto anche altrove. In effetti, le versioni firmware siglate rispettivamente S90xNKSU2AVHB e S90xBXXU2AVH9 iniziano ad essere notificate nei paesi indicati per il download e inglobano una serie di novità.

La prima cosa da dire è che il nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 porta la funzione hyperlapse per il teleobiettivo 3x. La feature per velocizzare i video (simile al timelapse) era prima limitata solo alla fotocamera primaria e ultrawide mentre ora si aggiunge anche la terza possibilità. Altre implementazioni utili appena rese disponibili sono un’area di rilevamento del codice QR più ampia all’interno dell’app fotocamera di serie e una maggiore velocità di scansione, sempre dei codici QR. Per di più l’app ora consente anche di ripetere l’operazione dopo che un utente ha rifiutato il primo tentativo, senza ulteriore lancio della feature.

I cambiamenti non finiscono qui: l’aggiornamento messo in campo per tutti i Samsung Galaxy S22 migliora le prestazioni di HDR, la riproduzione del colore e la stabilizzazione video, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori. Un passo in avanti lo fanno anche la nitidezza e il contrasto naturali dei teleobiettivi e delle fotocamere ultrawide. Per finire, l’ottimizzazione riguarda anche l’utilizzo della memoria dell’app della fotocamera e le prestazioni dell’IA nelle modalità Notte, Foto e Video.

Come già riferito, l’importante aggiornamento è in prima distribuzione solo in un paio di paesi ma non mancherà anche di arrivare in altre nazioni come l’Italia (magari col firmware tedesco). Sarà meglio procedere all’update non appena possibile, per beneficiare di tutte le funzioni descritte.

