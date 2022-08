Back To The Future Live di Elisa è un omaggio che la cantautrice triestina ha scelto di fare ai suoi fan per l’accorato supporto di un’intera stagione di concerti.

Ieri, martedì 30 agosto, Elisa ha sganciato la bomba: 3 dischi live, ciascuno con un inedito, che usciranno a settembre, ottobre e novembre. Oggi, mercoledì 30 agosto, l’uscita del primo volume ha finalmente una data e una tracklist. L’inedito si intitola Silent Song.

Back To The Future Live di Elisa sarà fuori il 16 settembre e sarà composto da 12 tracce:

01 Intro (Let Me)

02 Show’s Rollin’

03 A Tempo Perso

04 Seta

05 Palla Al Centro (con Jovanotti)

06 L’Anima Vola

07 Come Sei Veramente

08 Vertigine (con Elodie)

09 Bagno A Mezzanotte (con Elodie)

10 Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle)

11 Litoranea

12 Silent Song (inedito)

Elodie sarà presente in 3 tracce, una delle quali in featuring con Giorgia e Roshelle. Tra le tracce troviamo anche Jovanotti nel duetto di Palla Al Centro. Back To The Future Live di Elisa documenta il tour con il quale la cantautrice triestina è tornata sul palco per promuovere il disco di inediti Ritorno Al Futuro/Back To The Future.

Un format esclusivo fatto di grandi eventi con l’obiettivo di sensibilizzare sul clima e sul pianeta. Il Back To The Future Live Tour, infatti, è stato ideato con lo slogan “flip the script”, ovvero “capovolgi il copione”, ovvero l’umanità porrà fine alla crisi climatica.

Le location scelte da Elisa e il suo entourage per ospitare i concerti del calendario, infatti, non riguardavano palazzetti né stadi, ma zone dominate dal verde e di forte interesse artistico.

Prossima tappa del tour di Elisa sarà Agrigento l’1 settembre con uno show che si terrà presso la suggestiva Valle Dei Templi. Ultimi appuntamenti a Roma, con 3 date presso la Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica il 21, il 23 e il 24 settembre.

