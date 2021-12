Il nuovo album di Elisa è Ritorno Al Futuro/Back To The Future, e sarà un doppio volume. La cantautrice friulana lo ha annunciato nelle ultime ore sui social mostrando un manifesto con la data di uscita.

Il nuovo album di Elisa

Il nuovo album di Elisa è il seguito ideale di Diari Aperti, decimo disco della voce di Luce (Tramonti A Nord Est). Come suggerisce il titolo bilingue, la nuova release sarà doppia: una parte in lingua italiana e una in lingua inglese.

Ritorno Al Futuro/Back To The Future uscirà il 18 febbraio 2022 esattamente una settimana dopo il Festival di Sanremo in cui la cantautrice parteciperà tra i Big con l’inedito O Forse Sei Tu. La canzone sarà inclusa nella tracklist.

“Tutte canzoni nuove”, precisa Elisa Toffoli nell’annuncio. Soprattutto, la parte in inglese non includerà le versioni tradotte degli inediti in italiano, ma i brani in lingua internazionale andranno a completare la tracklist. Il nuovo album di Elisa è stato anticipato dal singolo Seta, scritto con Davide Petrella e prodotto da Dardust. Dalle prime indiscrezioni spuntano i nomi dei collaboratori eccellenti che troveremo nell’album, come Mace, Venerus e Franco126.

Ritorno Al Futuro/Back To The Future è già disponibile in pre-order nella versione autografata.

Elisa e il Covid

Nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre, Elisa avrebbe dovuto partecipare alla finale di Sanremo Giovani che ha decretato la vittoria di Yuman, Tananai e Matteo Romano. Appuntamento mancato e convertito in collegamento Skype, in quanto la cantautrice è risultata positiva al Covid-19. La notizia è arrivata da Amadeus che ha dichiarato: “Sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento Skype”.

Sui social, intanto, Elisa continua a postare stralci di vita quotidiana e fa capire che le sue condizioni di salute sono buone. Di seguito il post con l’annuncio del nuovo album di Elisa, in uscita il 18 febbraio 2022.