Si intitola Palla Al Centro la collaborazione tra Jovanotti ed Elisa. Due degli artisti più amati e seguiti della musica italiana lavorano insieme ad un brano che fa parte della tracklist del nuovo progetto discografico di inediti di Elisa Toffoli.

Un’amicizia di vecchia data e una stima reciproca è ciò che unisce i due cantanti. Jovanotti collabora con Elisa in Palla Al Centro e racconta sui social l’inizio e lo sviluppo di un’amicizia che ha radici lontane e profonde. Jovanotti si dice felice ed onorato di essere stato incluso nel nuovo lavoro di Elisa. E confessa: “Sono un suo fan e quando ci incontriamo è sempre bello”.

Ricorda una sera di Italia Loves Emilia, un evento benefico a supporto delle zone colpite dal terremoto. Condivide uno scatto che vede la presenza anche di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: è il ricordo di “un lampo” che segnò un’intesa vera. “Elisa è una grande artista”, aggiunge Lorenzo Jovanotti. E con quella grande artista ha collaborato in Palla Al Centro.

Nella “storiella” che racconta, estrapolata dai primi anni ’90 c’entra la Caselli che gli fece ascoltare una giovanissima ed esordiente Elisa in VHS: “C’era energia, gli animali si riconoscono tra di loro. Era tutto selvatico ma lei, che cantava un pezzone americano in un salotto qualsiasi di una casa tipo quella di una mia zia era chiaramente una forza della natura”.

“Siamo le onde di un mare grande, dice la canzone di Elisa che cantiamo insieme: È proprio così, è una mare grande. Buon ascolto!”, conclude Jovanotti. Il brano è disponibile in digitale e qui sotto il testo.

Ta-ra, ra

Ta-ra, ra

Ta-ra, ra

Non scrivere mai la parola fine

Non dare a tutto un nome, ma goditi l’attesa

Non inseguire le cose, non stare sulle spine

Lascia stare le offese, sono acqua di rose

Staccare gli occhi dallo schermo

Fare un giro più a largo

Non è quante volte baglio

Sono quelle in cui mi rialzo

E non è da dove vengo, è dove sto andando

Non è quello che sembro, è quello che faccio

Dire, dire no, no, palla al centro

Dire, dire no, no, palla al centro

Dire, dire no, no, palla al centro

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

Correnti che soffiano sui Pirenei

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (grande)

Non è quello che ti dico

È il sorriso che ti strappo

Sai che colpo, scacco matto

Ti basta essere te

Non so fare quello che conviene

Mi lascio I dolori alle spalle

Si corre più veloce

Ci si ferma per le cose belle

Staccare gli occhi dallo schermo

Fare un giro più a largo

Non è quante volte sbaglio

Sono quelle in cui mi rialzo

E sono felice quando siamo liberi come il vento

Non chiedermi dove sto andando

Che un posto vale l’altro

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio (palla al centro)

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio (palla al centro)

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio (palla al centro)

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

Correnti che soffiano sui Pirenei

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande

Grande, grande, grande

Stacco gli occhi dallo schermo

Vado avanti, non sto fermo

Non è quello che sembro, è quello che faccio

Non è quante volte sbaglio

Sono quelle che mi rialzo

Con gli anfibi oppure scalzo

Prima un passo, poi un balzo

Liberi come il vento

Palla al centroSiamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

Correnti che soffiano sui Pirenei

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande

Quando cado o mi rialzo

Con gli anfibi oppure scalzo

Prima un passo, poi un balzo

Liberi come il vento

Palla al centro