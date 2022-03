Partono i concerti di Elisa, nel 2022 che l’ha vista lanciare la sua nuova avventura discografica e promuovere importanti iniziative per la salvaguardia del pianeta. La cantautrice friulana salirà sul palco con un progetto tutto sostenibile per portare avanti la sua battaglia a suon di musica. Nell’ultima ora Elisa ha annunciato tutte le date del Back To The Future Live Tour.

I concerti di Elisa nel 2022

I concerti di Elisa nel 2022 saranno tutti concentrati sulla salvaguardia del pianeta. Per la sua sensibilità sul tema, la cantautrice è stata nominata dall’ONU Alleata della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Lo slogan di questa campagna è “flip the script”, ovvero “capovolgi il copione” per far sì che la crisi climatica non ponga fine all’umanità: sarà l’umanità a porre fine alla crisi climatica.

Elisa ha promesso che per tutte le date ridurrà il numero di tir necessari a trasportare la strumentazione avvalendosi, dunque, delle strutture già presenti nelle varie località. Con il suo Back To The Live Tour Elisa porta in giro per tutte le regioni d’Italia un festival itinerante che non riempirà gli stadi né i palazzetti ma si terrà in località in cui dominano il verde e l’arte.

Oltre al Festival Heroes 2022, con 3 grandi eventi all’Arena di Verona, Elisa porta il suo messaggio in tutta Italia. Ogni località coinvolgerà boschi, borghi antichi, parchi e giardini e in queste cornici suggestive la cantautrice valorizzerà il territorio con la collaborazione di Music Innovation Hub e altri collaboratori che insieme all’artista sensibilizzeranno i presenti sulla crisi climatica e sulla natura.

Le date e i biglietti

Di seguito il calendario completo del Back To The Future Live Tour:

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) – Forte

10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) – Arena della Regina

16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

20 luglio Vasto (Ch) – Area Eventi Aqualand

23 luglio Lecce – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) – Parco Centrale

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

21, 23 e 24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

I biglietti per i concerti di Elisa nel 2022 saranno disponibili a partire dalle ore 17 del 31 marzo 2022. Per gli iscritti al Fan Club il pre-sale parte dalle 16 di mercoledì 30 marzo e sarà aperto per 24 ore.