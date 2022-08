House of the Dragon 2 ci sarà. Così HBO rinnova con sicurezza la serie prequel de Il Trono di Spade e annuncia la seconda stagione a soli sei giorni dal suo debutto.

Secondo i dati forniti da HBO, la premiere della serie House of the Dragon è stata un successo di pubblico assoluto per la rete via cavo, raggiungendo 9,986 milioni di spettatori su piattaforme lineari e HBO Max negli Stati Uniti. In questo modo è diventata premiere più seguita della HBO tra le nuove serie originali.

“Siamo oltremodo orgogliosi di ciò che l’intero team di House of the Dragon ha realizzato con la prima stagione”, ha dichiarato Francesca Orsi, EVP della programmazione di HBO. “Il nostro cast e la nostra troupe fenomenali hanno affrontato una sfida enorme, superando tutte le aspettative, e offrendo uno spettacolo che si è già affermato come una programma tv imperdibile. Un enorme grazie a George, Ryan e Miguel per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a portare in vita l’epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione”.

Ambientato due secoli prima degli eventi della serie della nave madre, House of the Dragon racconta la caduta della casata Targaryen, prendendo spunto da Fuoco e Ghiaccio di George RR Martin. Il cast principali comprende: Paddy Considine nei panni di Re Viserys Targaryen; Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen; Rhys Ifans nei panni di Otto Hightower; Emma D’Arcy è la principessa Rhaenyra Targaryen; e Olivia Cooke interpreta Alicent Hightower (qui trovate la guida completa ai personaggi della serie tv).

Co-creatore/produttore esecutivo, George R.R. Martin; co-creatore/co-showrunner/produttore esecutivo/scrittore, Ryan Condal; co-showrunner/produttore esecutivo/regista, Miguel Sapochnik; produttori esecutivi Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Tratta dal romanzo “Fuoco e sangue” di George R.R. Martin.

