I personaggi di House of the Dragon si sono fatti conoscere al pubblico domenica 21 agosto, quando la serie ha debuttato HBO e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic. La storia segue le vicende della famiglia Targaryen, per intenderci gli antenati di Daenerys, 200 anni prima gli eventi narrati ne Il Trono di Spade.

House of the Dragon racconta la storia della Danza dei Draghi, che è la guerra di successione all’interno della Casa Targaryen. Con un ampio cast a disposizione, conosciamo meglio i personaggi di House of the Dragon.

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra è interpretata da adolescente da Milly Alcock e da adulta da Emma D’Arcy. È la primogenita di Re Visery, ma siccome non è un maschio, non può salire al trono. È anche un’esperta cavalcatrice di draghi.

Re Viserys Targaryen

Interpretato da Paddy Considine, Viserys è l’attuale re di Westeros, il padre di Rhaenyra e il fratello maggiore di Daemon. Inizialmente è stato scelto su suo cugino, Rhaenys, per succedere al nonno. Ora deve scegliere il proprio erede. Sua moglie è la regina Aemma Arryn.

Daemon Targaryen

In quanto fratello minore di Re Viserys, Daemon (Matt Smith) è il più vicino erede al Trono di Spade, ma il suo carattere non lo rende un sovrano ideale. È un forte cavaliere di draghi e un guerriero ancora più forte.

Otto Hightower

Otto è il Primo Cavaliere di Re Viserys e il padre di Alicent Hightower. Interpretato da Rhys Ifans, serve il regno ma è un fedele avversario di Daemon.

Alicent Hightower

Interpretata da Emily Carey da adolescente e Olivia Cooke da adulta, Alicent è l’amica più intima di Rhaenyra e la figlia di Otto. È cresciuta nella Fortezza Rossa di Approdo del Re ed è vicina alla cerchia ristretta della famiglia reale.

Rhaenys Targaryen

Rhaenys (Eve Best) ha lasciato il Trono di Spade anni fa a favore di suo cugino, re Viserys. È sposata con Lord Corlys Velaryon ed è chiamata “la regina che non è mai stata”.

Lord Corly Velaryon

Corlys (Steve Toussaint) è anche conosciuto come il “Serpente di mare” per la sua esperienza navale. È il capo della Casa Velaryon ed è sposato con Rhaenys Targaryen.

Regina Aemma Arryn

La moglie incinta di re Viserys, la regina Aemma Arryn (Sian Brooke), è determinata a dargli un erede maschio per il Trono di Spade.

Harrold Westerling

Ser Harrold, interpretato da Graham McTavish, è un potente cavaliere e membro della Guardia Reale che ora veglia su Rhaenyra.

Criston Cole

Ser Criston (Fabien Frankel) è un talentuoso spadaccino di Dorne che fa girare la testa ad Approdo del Re.

Mysaria

Interpretata da Sonoya Mizuno, Mysaria è un’ex prostituta e la confidente più fidata di Daemon.